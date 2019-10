Stiri pe aceeasi tema

- Coloana de manifestanti a pornit la inceputul dupa-amiezii din Piata Bastiliei in directia Pietei Republicii, in zgomot de petarde si sirene, intretaiate cu sunetele imnului francez, 'Marseilleza'. Potrivit organizatiilor sindicale, la miscare au participat 26.000 de persoane. In Franta numarul…

- Doi manifestanți au fost uciși și 200 raniți marți în Irak, dupa dispersarea în forța, în Bagdad și în sudul țarii, a primelor proteste de anvergura dupa instalarea noului guvern, în urma cu aproape un an, scrie AFP.La Bagdad, unde peste o mie de oamenii s-au reunit…

- Un militant a fost ucis si doi politisti au fost raniti intr-un schimb de focuri in timpul unui raid al fortelor de securitate la Cairo, a anuntat duminica Ministerul de Interne egiptean, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fortele de securitate au efectuat un raid la o ascunzatoare din cartierul al-Matariya…

- Cel puțin 10 persoane au murit și alte 42 au fost ranite in urma atentatului produs joi in capitala afgana Kabul, in apropierea sediilor ambasadei Statelor Unite și misiunii NATO, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters, anunța Mediafax.O mașina incarcata cu explozibil a fost detonata…

- Atentatul sinucigas al unui kamikaze din gruparea jihadista Statul Islamic (SI) la o nunta, sambata, s-a soldat cu 80 de morti, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de catre Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Cel puțin 14 persoane au murit și alte 145 au fost ranite dupa ce o bomba a explodat intr-un vehicul in fața unei secții de poliție din orașul Kabul, capitala Afganistanului, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters preluat de mediafax.Printre persoanele ucise se numara și patru ofițeri…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie la Cairo. Incidentul a avut loc in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, a informat mediafax. O masina care conducea pe contrasens…