- Deputatii cehi au votat vineri pentru ridicarea imunitatii parlamentare a premierului populist demisionar Andrej Babis, acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, demers ce survine la trei zile dupa ce guvernul sau minoritar nu a obtinut votul de incredere, relateaza AFP.Parlamentul…

- Aceasta initiativa este una inedita in Irak, tara ce organizeaza la 12 mai a patra serie de alegeri legislative si in provincii dupa inlaturarea dictatorului Saddam Hussein, in 2003.In general, candidatii sunt alesi de partidele politice, clanuri sau triburi, fara ca populatia sa fie implicata.…

- Premierul irakian Haider al-Abadi, in cautare de candidati pe care sa-i includa pe lista sa in vederea alegerilor legislative, a deschis un site pentru a recruta pe oricine are stranse cele 500 de semnaturi necesare de la alegatori, informeaza joi AFP. Aceasta initiativa este una inedita…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Parlamentul egiptean a prelungit marti - cu trei luni - starea de urgenta instaurata in aprilie, in urma unor atentate sangeroase vizand biserici copte, revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), o masura de exceptie propusa de presedintele Abdel Fattah el-Sisi si validata de Legislativ, dupa ce…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi Parlamentul, care urma sa ajunga curand la finalul mandatului, lansand oficial campania pentru alegerile parlamentare asteptate in martie, scrie AFP.

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul La Vanguardia…

- Ministrul libanez de Interne, Nohad Machnouk, a aprobat vineri o noua lege ce reglementeaza alegerile legislative, care vor avea loc pe 6 mai 2018, dupa ce au fost indelung amanate, relateaza Reuters.Dupa alegerile din 2009, Parlamentul si-a extins in trei randuri mandatul, a carui durata…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc in ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa.Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata presedintiei…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca fortele irakiene au alungat din tara si ultimele ramasite ale Statului Islamic, la trei ani dupa ce gruparea jihadista a capturat circa o treime din teritoriul Irakului, transmite Reuters.

- "Domnului Calin Popescu TariceanuPreședintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINAREasupraLegii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Proiectul de lege care i-ar impiedica pe anchetatorii politiei sa transmita procurorului recomandarile lor, dupa finalizarea unei investigatii, atunci cand este vorba de oficiali de rang inalt ar trebui revizuit, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters.Proiectul…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Aproape un sfert dintre catalani vor sa continue planul de revendicare a independentei fata de Spania dupa alegerile regionale de la 21 decembrie, potrivit unui sondaj publicat in editia de luni de cotidianul El Pais, scrie Reuters. Un referendum de autodeterminare ilegal, pe 1 octombrie, a atuncat…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

- Parlamentul britanic va incepe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea tarii din Uniunea Europeana. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue in alte patru zile din decembrie, a anuntat joi conducerea Camerei Comunelor, transmite Reuters. Legea Retragerii din UE, care…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- Duminica, 19 noiembrie, in 10 localitați din țara au avut loc alegeri locale. Comisia Electorala Centrala a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor. Potrivit acestora in opt din zece localitați au ciștigat candidații din partea partidului Democrat, iar in celelalte doua va avea loc turul II…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a estimat sambata la 'peste 100 miliarde de dolari' pagubele provocate de gruparea Statul Islamic (SI) in cei trei ani de ocupație jihadista asupra unor mari teritorii din țara, transmite AFP. 'Pagubele ocupației Statului Islamic asupra orașelor…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a anuntat vineri ca intentioneaza sa initieze schimbari legislative pentru consolidarea democratiei in perspectiva alegerilor locale de anul viitor, insa analistii politici sustin ca masurile au un scop pur electoral, informeaza Reuters.Alegerile…

- Guvernul indian a declarat, joi, stare de urgenta in privinta sanatatii in capitala New Delhi si a impus restrictii de transport, pe fondul nivelului ridicat al poluarii din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul indian al Sanatatii a declarat o urgenta de sanatate publica…

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Peste jumatate dintre cetatenii Cataloniei nu ar sustine independenta regiunii, insa numarul celor care se declara in favoarea secesiunii fata de Spania a atins un numar record pentru ultimii trei ani, se arata intr-un sondaj publicat marti, citat de site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Acuzatiile de amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane nu sunt decat "fantezii", a declarat marti ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters."Fara nicio cea mai mica dovada, noi suntem dupa cum stiti acuzati de amestec nu numai…

- O jurnalista a devenit a doua femeie ce intra in cursa prezidentiala din Rusia, declarand luni ca face campanie pentru drepturile mamelor singure si ale copiilor, relateaza Reuters.Alegerile prezidentiale vor avea loc in luna martie a anului viitor, si este de asteptat ca presedintele Vladimir…

- Partidele catalane ar pierde majoritatea in parlamentul regiunii in alegeri, potrivit unui sondaj publicat vineri, dar diferenta minora dintre cele doua parti face sa fie greu de prevazut rezultatul scrutinului programat in decembrie, transmite Reuters.

- Un reprezentant al guvernului de la Madrid a anunțat, sambata, ca nu se vor opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile anticipate organizate pe 21 decembrie, scrie Reuters. Dupa ce Puigdemont a ținut, sambata un discurs in care a declarat ca va continua sa lucreze pentru a construi o țara…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, va prelua sefia Guvernului regional al Cataloniei, a anuntat, sambata, Guvernul de la Madrid, in contextul in care Executivul spaniol pune in aplicare suspendarea regiunii catalane, informeaza BBC News Online. Aceasta decizie vine dupa…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Aceasta actiune are loc in acelasi timp in care Senatul Spaniei voteaza cererea Guvernului national pentru aplicarea articolului 155 din Constitutie privind suspendarea autonomiei regionale. In Barcelona, mii de catalani s-au adunat intr-o piata aflata in arpopierea Parlamentului regional,…

- Puigdemont a facut anunțul dupa ce Madridul avertiza ca vineri va decide daca activeaza articolul 155 din Constituție care inseamna preluarea controlului asupra regiunii autonome, relateaza Reuters. Totodata, contrar celor dorite de Madrid, care anunța alegeri anticipate pentru luna ianuarie,…

- Parlamentul Kurdistanului irakian a votat marți in favoarea amanarii cu opt luni a alegerilor legislative ce erau prevazute sa aiba loc la 1 noiembrie și urmeaza sa anunțe in viitorul apropiat noua data a alegerilor prezidențiale ce trebuiau sa aiba loc in aceeași zi, informeaza AFP. Acest…

- Criza politica din Catalonia nu poate fi rezolvata doar prin organizarea unor alegeri regionale, a declarat, marti, ministrul de Justitie din Spania, Rafael Catala, in contextul in care Guvernul de la Madrid a initiat procedurile pentru suspendarea autonomiei regiunii catalane, potrivit Reuters.…