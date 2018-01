Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Nuruhayati Masoe, in varsta de 23 de ani, a fost gasita vinovata de un tribunal din sudul Thailandei de lezmajestate dupa ce a distribuit un articol care critica familia regala la scurt timp dupa decesul fostului rege thailandez, Bhumibol Adulyadej, in octombrie 2016, a precizat un oficial din cadrul…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut...

- Presedintele Vladimir Putin a elogiat joi rolul 'crucial' al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic a pierdut aproape in totalitate teritoriul pe care il cucerise, transmite AFP. 'Rusia a furnizat o contributie cruciala la infrangerea fortelor…

- În Irak și în Siria se afla mai puțin de 1.000 de combatanți ai STatului Islamic. Acest numar reprezinta o treime din numarul estimat în urma cu numai trei saptamâni, susține coaliția internaționala condusa de Statele Unite.

- Infranti in Siria si Irak, jihadistii gruparii Statul Islamic se regrupeaza si se indrepta in afara Orientului Apropiat, centrul principal fiind Afganistan, a anuntat directorul serviciilor secrete ruse, FSB, Aleksandr Bortnikov.

- Pe masura ce Statul Islamic (SI) a pierdut din teritoriile "califatului" sau din Siria si Irak, numarul atentatelor sangeroase a crescut in intreaga lume, cu atacuri in Marea Britanie, Afganistan, Iran sau Spania. "Jihadul nu are frontiere", motiv pentru care "trebuie sa purtati un razboi…

- Moarte cumplita pentru o femeie de 66 de ani, din Constanța. Femeia a decedat dupa ce casa în care se afla a fost cuprinsa de flacari, iar aceasta nu s-a putut salva din flacari. În locuința se mai afla și mama acesteia. Pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 sa intervina…

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- Trei ani de anchete pe teren intre Kobane, in Siria, si Bagdad, in Irak, 40.000 de piese adunate de pe linia frontului si analizate cu grija, zeci de contracte de cumparare si de export analizate amanuntit: raportul privind armele organizatiei Stat Islamic (SI) publicat joi, 14 decembrie, de ONG-ul…

- Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram, gruparea ameninta ca va desfasura mai multe operatiuni in SUA si publica imagini cu Times Square din New York alaturi de o curea cu o bomba si un detonator. "Vom desfasura mai multe operatiuni pe teritoriul vostru pana la final si veti arde in flacarile…

- Moarte suspecta la metrou in București. Despre tanara in varsta de 25 de ani, care a murit marti seara in statia de metrou Dristor, dupa ce a ajuns in fata unei garnituri de metrou, se crede ca ar fi fost impinsa. Echipajele de poliție cauta acum o suspecta care ar fi impins-o pe tanara in fața trenului.…

- El a sustinut totodata ca, desi jihadistii au suferit infrangeri importante, 'este necesar sa ramanem vigilenti pentru a evita renasterea lor'. La randul sau, un responsabil al guvernului afgan, Feiz Mohamad Ozmani, a afirmat la aceeasi conferinta ca aproximativ 6.000 de membri ai SI ar putea ajunge…

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- O fetita de 8 ani din judetul Iasi, ai carei parinti refuzau sa o trateze pentru cancer, a plecat, in cele din urma, spre spital.O ambulanta le a luat, aseara, pe copila si pe mama sa pentru a le va duce pana la Targu Mures, de vor fi preluate de o alta masina, care le va duce pana la Timisoara. Acolo…

- Fostul patron al grupului LafargeHolcim, Eric Olsen, a fost inculpat joi seara pentru finantarea de catre producatorul de ciment in 2013 si 2014 a mai multor grupari jihadiste in Siria, inclusiv Statul Islamic (SI), de la care ar fi cumparat petrol.

- Trei cadre de la producatorul de ciment Lafarge, audiate miercuri de Serviciul National francez de Vama Judiciara (SNDJ), au fost plasate in arest preventiv de in ancheta cu privire la activitatile in Siria ale grupului, suspectat ca a finantat in mod indirect grupari jihadiste, inclusiv Statul Islamic…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 33 ranite luni, intr-un atentat sinucigas revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, in apropierea unui centru comercial situat la sud-est de Bagdad, potrivit unui comunicat al politiei locale, citata de AFP.

- Șase bombardiere cu raza lunga de acțiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor poziții ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anunțat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele țintite…

- Clipe de groaza in gara din Melbourne, Australia! O femeie in stare de ebrietate a cazut pe sinele de tren si apoi a incercat sa urce pe peron. Un barbat a incercat sa o ajute sa ajunga pe platforma, insa nu a reusit.In acel moment, un tren a intrat in viteza in gara.

- O femeie din Oregon, SUA, a ajuns in spatele gratiilor dupa ce iubitul ei, aflat și el in inchisoare, a murit. Melissa Ann Blair și-a vizitat partenerul in penitenciar și l-a sarutat pentru a masca cele șapte punguțe cu metamfetamine pe care cei doi incercau sa le strecoare in

- Statul Islamic ar putea insa sa profite de disensiunile politice pentru a se regrupa si a relansa ofensiva, a avertizat seful Guvernului de la Bagdad. Al Abadi a evocat astfel tensiunile cu regiunea autonoma Kurdistan, care si-a proclamat independenta dupa refrendumul de autodeterminare la 25 septembrie.…

- Un camion-capcana a explodat marti intr-o piata aglomerata din oraselul irakian Tuz Khurmatu, situat in apropiere de Kirkuk. Atentatul s-a produs in regiunea Tuz Khurmatu din provincia Salahuddin, potrivit surselor medicale. Saptamana trecuta, Al-Hashd al-Shaabi (Fortele de Mibilizare Populara)…

- Cea mai bogata femeie din Norvegia a primit o pedeapsa de 18 zile de inchisoare cu suspendare și o amenda de aproape 26.000 de euro, dupa ce a fost oprita de polițiștii rutieri pentru un control de rutina și aceștia au constatat ca tanara milionara avea o alcoolemie peste limita admisa, informeaza AFP,…

- Katharina Andresen, mostenitoarea unei familii de investitori si industriasi, a avut o alcoolemie de 0,64 grame per litru de sange in timpul unui control de rutina nocturn, realizat in aprilie, potrivit unor documente judiciare ce au putut fi consultate vineri de jurnalistii de la AFP. In Norvegia,…

- Forțele irakiene au preluat vineri controlul in orașul de granița Rawa, ultimul oraș aflat sub controlul organizației Statul Islamic, semnaland infrangerea completa a ''califatului'' autoproclamat de gruparea jihadista, relateaza Reuters. Capturarea orașului marcheaza încheierea…

- ”SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014”, a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania.…

- Anunțul a fost facut de coaliția internaționala antijihadista condusa de SUA, dupa o reuniune desfașurata miercuri seara in Iordania, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'SI a pierdut, de la constituirea acestei coaliții, 95% din teritoriile pe care le controla in Irak și in Siria in 2014',…

- Bombardierele TU-22m3 au zburat din Rusia peste teritoriile Iranului si Irakului, pentru a lansa atacul, potrivit RIA, care precizeaza ca avioanele au bombardat cu succes depozite de aprovizionare ale ISIS, locuri in care se aflau militanti si vehicule blindate apartinand gruparii extremiste.…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitatilor gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria si s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin sunt de acord pentru a spune ca "nu exista soluție militara" posibila razboiului in Siria, a anunțat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP. "Președinții sunt de acord pentru…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Stat Islamic (SI) va fi totala ''in urmatoarele luni'' in Irak și in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta pentru a pune capat amenințarii jihadiste, relateaza AFP. ''Am invins la Raqqa și, in urmatoarele saptamini…

- O femeie de 70 de ani supranumita "vaduva neagra" a fost condamnata marți la moarte prin spanzurare pentru ca și-a ucis soțul și alți doi barbați și pentru ca a incercat sa-l ucida un al patrulea intre 2007 și 2013, la finalul unui proces care a captivat intreaga

- Ieri la ora 12.30, politistii din Satulung au fost sesizati prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca o femeie a surprins in casa sa o persoana necunoscuta care incerca sa sustraga bunuri. Victima tentativei de furt a fost o femeie de 67 de ani din localitatea Hideaga. Ajunsi in scurt timp la fata…

- O fetita de 8 ani din România este condamnata la moarte de proprii parinți. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamâni, anunța REALITATEA TV.

- Forțele irakiene au intrat vineri în Al-Qa'im, "inima ultimului bastion" al gruparii Stat Islamic (SI) în Irak, au anunțat comandanți ai armatei irakiene, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Fortele irakiene au preluat joi controlul asupra zacamantului de gaze de la Akkas care fusese ocupat de Statul Islamic, a declarat ministrul irakian al Petrolului, Jabar al-Luaibi, la Bagdad, relateaza Reuters. Forte irakiene au lansat luna trecuta o ofensiva pentru indepartarea gruparii jihadiste…

- "La 31 octombrie, submarinul Veliki Novgorod a lansat o salva de trei rachete de croaziera Kalibr din estul Marii Mediterane impotriva unor ținte importante ale Statului Islamic in regiunea Deir Ezzor", a afirmat intr-un comunicat Ministerul Apararii rus, citat de agențiile de presa moscovite.Aceste…

- Fortele irakiene au lansat joi un asalt impotriva ultimului bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in Irak, in acelasi timp in care kurzii au anuntat o ofensiva irakiana impotriva fortelor lor in nordul tarii la granita cu Turcia, relateaza AFP, conform agerpres. Jihadistii mai detin…

- Forțele irakiene au lansat joi un asalt impotriva ultimului bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in Irak, in același timp in care kurzii au anunțat o ofensiva irakiana impotriva forțelor lor in nordul țarii la granița cu Turcia, relateaza AFP. Jihadiștii mai dețin în…