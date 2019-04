Irak - Nivelurile fără precedent ale apelor provoacă numeroase daune Rata de umplere a bazinelor de acumulare din Irak a atins niveluri istorice, neegalate de decenii, potrivit autoritatilor, fapt ce ar putea determina mii de familii sa isi paraseasca satele din cauza inundatiilor, relateaza joi AFP. In una dintre cele mai fierbinti tari din lume, unde autoritatile au interzis culturile mari consumatoare de apa, in acest an ONU a anuntat ca a intervenit la bordul ambarcatiunilor pentru a oferi asistenta in unele zone inundate. Cresterea nivelului apelor ameninta 2.000 de familii din provincia Missan, in sud, in timp ce orasul Mosul (nord) este paralizat. Cele doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

