- Secretarul de Stat american Mike Pompeo nu iși va amana vizita pe care urmeaza sa o efectueze miercuri la Londra, a informat un purtator de cuvant al ambasadei SUA in Marea Britanie, dupa ce oficialul american a anulat o vizita in Germania, relateaza agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat deplasarea programata pentru marti la Berlin, din cauza unor 'chestiuni urgente', a comunicat Departamentul de Stat prin intermediul ambasadei americane in Germania, transmit Reuters, dpa si AFP. 'Din nefericire, trebuie sa reprogramam…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni, in Finlanda, ca a discutat despre preocuparile legate de viitoarele alegeri din SUA cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, caruia i-a comunicat ca ingerintele sunt nepotrivite, relateaza Reuters. Raspunzand presei, Pompeo a declarat ca acesta…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

- Coreea de Nord a cerut joi Statelor Unite sa il inlocuiasca pe secretarul de stat Mike Pompeo cu un negociator "mai atent si mai matur", informeaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, Reuters si AFP. Un oficial de rang inalt de la Phenian a declarat ca, "ori de cate ori isi baga…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a efectuat marti o vizita neanuntata in Irak, unde a discutat despre consolidarea masurilor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax. Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat recent ca prezenta militara…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat luni aliatii SUA ca implementarea unor echipamente produse de compania chineza Huawei va ingreuna parteneriatele cu Washingtonul, informeaza Reuters preluata de agerpres. O sursa din Departamentul de Stat al SUA anuntase de saptamana trecuta…

- Secretarul de stat Mike Pompeo va exprima saptamana viitoare preocuparile Statelor Unite in legatura cu prezenta in crestere a grupului chinez Huawei in Ungaria si in tarile din regiune, a declarat un responsabil de rang inalt al administratiei de la Washington, citat de Reuters preluata de Agerpres.…