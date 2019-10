Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Rusia au deschis focul asupra unei barci nord-coreene de pescuit și a reținut 21 de membri ai echipajului, acuzați de braconaj în Marea Japoniei, a fost citat spunând miercuri Serviciul Federal de Securitate, relateaza Reuters. Cinci persoane au fost ranite…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise duminica in doua atacuri, intre care unul cu dispozitiv exploziv improvizat (IED), in doua localitati din provincia Sanmatenga, nordul Burkina Faso, au anuntat surse de securitate si locale, relateaza AFP preluat de agerpres. "Un vehicul de transport mixt -…

- Cel putin cinci oameni au murit, iar altii 21 au fost raniti, in urma unui atac armat produs intr-un oras din statul american Texas.Un barbat de aproximativ 30 de ani a deschis focul in fata unui complex cinematografic, ranind mai multi politisti si civili aflati intr-o parcare.

- Fortele israeliene desfasurate in zona Inaltimilor Golan au tras din eroare asupra unui avion civil israelian pe care l-au confundat cu un avion inamic despre care au crezut ca se infiltrase dinspre Siria, transmite dpa potrivit Agerpres. Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta,…

- Forțele israeliene au deschis focul asupra unui grup de militanți palestinieni care incercau sa traverseze ilegal frontiera Fașiei Gaza cu Israelul, au transmis, duminica, autoritațile de la Tel Aviv, iar oficialii palestinieni au anunțat ca trei militanți au decedat, informeaza postul Euronews,…

- Miscarea siita libaneza Hezbollah a difuzat imagini cu ceea ce prezinta drept rachete antinava de razboi folosite in Razboiul cu Israelul in 2006, la marcarea a 13 ani de la acest conflict care a durat 34 de zile, relateaza AFP potrivit news.roIsraelul si inamicul sau jurat, Hezbollahul, sustinut…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters potrivit news.roUn avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in…