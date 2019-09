Doua rachete au cazut in noaptea de luni spre marti in apropiere de ambasada SUA din Bagdad, au indicat surse de securitate pentru AFP, pe fondul tensiunilor intre Washington si Teheran, cele doua puteri prezente in Irak.



'Doua rachete de tip Katiusa au cazut, una in afara ambasadei, iar cealalta la trei metri in interior de incinta ambasadei', a declarat o sursa de securitate din Zona verde, care se reduce de acum la misiunea diplomatica americana si imprejurimile sale.



Un al treilea proiectil a cazut in fluviul Tigru, situat in vecinatatea Zonei verzi, a precizat…