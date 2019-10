Irak: Doi morți și 200 de răniți după dispersarea în forță a unor manifestații Doi manifestanți au fost uciși și 200 raniți marți în Irak, dupa dispersarea în forța, în Bagdad și în sudul țarii, a primelor proteste de anvergura dupa instalarea noului guvern, în urma cu aproape un an, scrie AFP.



La Bagdad, unde peste o mie de oamenii s-au reunit pentru a reclama locuri de munca și servicii publice funcționale, forțele de ordine au tras în numeroase rânduri cu muniție de razboi.



Timp de mai multe ore, centrul capitalei irakiene a rasunat de salve de tiruri, în timp ce o coloana de fum negru se ridica din emblematica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

