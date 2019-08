Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, politistii Sectiei de Politie Marginea au fost sesizati de o femeie de 43 de ani, din comuna Horodnic de Sus, despre faptul ca fostul ei sot, din aceeasi localitate, a provocat scandal la domiciliul acesteia. In urma cercetarilor intreprinse, s-a constatat ...

- Iranul i-a cerut secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa combata sancțiunile impuse de Administrația de la Washington impotriva ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Emisarul iranian la ONU, Majid Takht Ravanchi, i-a adresat lui Guterres o…

- Actrita Chloe Grace Moretz a obtinut un ordin de protectie impotriva unui presupus hartuitor pe care il acuza ca ar fi incercat sa patrunda de mai multe ori in locuinta sa, potrivit Press Association. Brandon, fratele in varsta de 22 de ani al actritei, a solicitat un ordin temporar de…

- Incepand de miercuri, noul rector al Academiei de Poliție este Veronica Stoica, fiind imputernicita printr-un ordin al ministrului Carmen Dan, a anunțat reprezentantul MAI. Decizia vine dupa ce fostul rector și-a dat demisia, in contextul in care a fost pus sub control judiciar de DNA, conform Mediafax.Citește…

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…

- Coalitia a precizat intr-un comunicat ca a efectuat 24.502 raiduri aeriene intre august 2014 si sfarsitul lui aprilie asupra pozitiilor jihadistilor in cele doua tari vecine, unde Statul Islamic a fost alungat din toate centrele urbane pe care le controla. "In timpul acestei perioade si dupa evaluarea…

- Coalitia internationala condusa de SUA a recunoscut vineri ca peste 1.300 de civili au fost "victime colaterale" ale loviturilor sale aeriene in Siria si Irak care au vizat gruparea jihadista Statul Islamic incepand cu 2014, relateaza AFP. Coalitia a precizat intr-un comunicat ca a efectuat 24.502 raiduri…

- Presedintele PNL Diaspora, Viorel Badea, a depus, vineri, la Parchetul General, un denunt penal impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, acuzandu-l de impiedicarea cu premeditare a votului cetatenilor romani din strainatate la alegerile din 26 mai, a anuntat purtatorul de cuvant al PNL,…