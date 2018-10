Irak: 75 de civili ucişi de violenţe în septembrie (ONU) Violentele in Irak au ucis 75 de civili in septembrie, a anuntat luni Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Irak (UNAMI), informeaza agentia Xinhua. Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta. Capitala irakiana Bagdad a fost cel mai grav afectata, cu 101 victime civile, 31 de persoane fiind aici ucise si alte 70 ranite, potrivit comunicatului. Urmeaza provincia Anbar din vestul tarii unde s-au inregistrat 52 de victime civile - 15 morti si 37 raniti. Situatia securitatii in Irak s-a ameliorat semnificativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

