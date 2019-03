IRA, reactivată. O grupare teroristă a revendicat scrisorile-capcană ''Revendicarea s-ar fi facut in numele 'IRA' '', a afirmat politia britanica. Din grupare, autointitulata ''IRA'', fac parte militanti care se opun acordului de pace din 1998 in Irlanda de Nord. Ea este separata si mult mai mica decat IRA Provizorie, ce este responsabila pentru aproape jumatate din cele 3.600 de victime inregistrate in cursul a 30 de ani de violente si care a fost desfiintata dupa acordul de pace. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

