IPS Teodosie va sluji, astazi, la Medgidia. La ce ora si unde

Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in anul 1812, Nicolae Kretzulescu a fost unul dintre cei mai mari oameni politici liberali, descendent direct al domnitorului Constantin Brancoveanu, prin bunica sa, Safta, fiica domnului Tarii Romanesti.

- Oficialul european s-a declarat increzator ca, desi vor fi multe lucruri de facut intr-o perioada scurta, din cauza europarlamentarelor, presedintia romana are capacitatea sa gestioneze toate aceste sarcini pentru care estimeaza ca ministrii romani sunt bine pregatiti.Presedintia romana…

- Preotul din județul Constanța care și-a dat foc, duminica, în fața Catedralei Mântuirii Neamului, în timpul slujbei de sfințire, declara ca mesajul sau a fost ferm: ”Am spus ca sunt împotriva corupției din Biserica și a abuzurilor pe care unii ierarhi le fac”. Fostul…

- Postul Craciunului Ortodox și Catolic in 2018 va incepe anul acesta cu o zi mai devreme fața de anul trecut. Decalajul apare in calendarul creștin ortodox in urma calculelor sarbatorilor religioase din acest an. Postul Craciunului, care se aplica in egala masura și ortodocșilor dar și catolicilor, este…

- Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza meteo pentru perioada 29 octombrie - 11 noiembrie. Intr-un moment in care toata Romania, traverseaza o perioada neobișnuit de calda pentru data din calendar, mulți se intreaba cand vor veni, totuși, primele ninsori. Vestea data de meteorologi este una buna.…

- Catolicii din Medgidia vor avea si ei un lacas de cult in oras. Astfel, se va implini o dorinta de 25 de ani a credinciosilor catolici din Medgidia, atunci cand preotul Solomon P. Ioan, acum paroh de Targoviste, a dobandit terenul si a sfintit crucea care strajuieste si astazi in asteptarea sfantului…

- Scoala Gimnaziala Mircea Dragomirescu, cu sediul in Medgidia, strada Ion Creanga, numarul 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant aprobat prin H.G., numarul 286 2011, modificata si completata de H.G. numarul 1027 2014.Denumirea postului: 1 post secretar bibliotecar,…

- Duminica, 23 septembrie 2018, de la ora 8.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mare tarnosire a bisericii "Sf. Ioan Botezatorul", situata in cartierul "Peninsula" din Navodari. Apoi, va oficia Sfanta Liturghie arhiereasca.Biserica parohiei are o suprafata de 150 mp.…