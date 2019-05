Stiri pe aceeasi tema

- De la sediul Primariei Giarmata, Dancila și delegația care o insoțea au plecat spre ultima investiție realizata in comuna: sediul pompierilor voluntari, centrul de permanența și sediul Poliției Locale. Pe drum, primarul i-a prezentat premierului și un alt obiectiv din comuna. Reacția premierului…

- Dupa „episodul Giarmata”, premierul Viorica Dancila și-a anulat oprirea la Dumbravița și s-a indreptat direct spre Timișoara pentru o vizita la Mitropolia Banatului, unde SPP-ul și Jandarmeria au impanzit zona. Conform unor surse oficiale, intalnirea cu IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, va fi…

- Cateva zeci de protestari din Timisoara au ajuns inca de pe la ora 14.00 la Giarmata, acolo unde la ora 15.30 este asteptat sa ajunga premierul Viorica Dancila. La fata locului au fost comasate mai multe efective de politisti si jandarmi. The post Viorica Dancila asteptata cu proteste la Giarmata appeared…

- Anuntata cu tam-tam, vizita premierului Viorica Dancila in Timisoara a fost anulata. Dancila va ajunge insa in judetul Timis, la Giarmata, unde va vizita scoala din localitate la ora 15.30. Evitarea Timisoarei are loc dupa manifestarile de „dragoste” ale romanilor la adresa PSD si a premierului care…

- Tudorel Toader a anuntat joi ca va merge la Guvern, unde ii va prezenta premierului Viorica Dancila demisia sa din functia de ministru al Justitiei. ‘Merg la Guvern si prezint doamnei prim-ministru demisia din functia de ministru al Justitiei. Domnia sa va decide ce face cu aceasta demisie, cel mai…

- Promisiunea premierului Viorica Dancila ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate strica relatiile diplomatice cu tarile arabe, dar si cu Israelul, atrag atentia specialistii in politica externa.

- Victor Negrescu, vicepreședinte PSD Alba și președintele PES Activists Romania a fost numit consilier onorific al primului-ministru Viorica Dancila. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial și a apaținut lui VioricaDancila. In iunie 2017 Victor Negrescu a fost numit ministru delegat pentru…

- Costin Mihalache, fost consilier al premierului Viorica Dancila, dar si in perioada premierului Victor Ponta, fost director general la CFR SA si fost diplomat pe relatia cu China, a fost numit prin decizie a Vioricai Dancila in functia de sef al Cancelariei primului ministru.