Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost gasita marți, 14 mai, la primele ore ale dimineții pe o plaja din stațiunea Mamaia. La fața locului au ajuns și medicii care au constatat decesul. Conform IPJ Constanța, femeia a fost identificata: are 46 de ani și este din București. Incidentul s-a produs pe plaja din zona Hotelului…

- Politistii au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul unei femei in varsta de 28 de ani, gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. "Aseara, in…

- Poliția a anunțat azi cauza oficiala a decesului lui Razvan Ciobanu. Anchetatorii au deslușit și misterul poziției corpului acestuia. Cei de la SMURD au fost cei care au schimbat poziția cadavrului. "Din investigații a rezultat ca autovehiculul condus de numitul Ciobanu Razvan a parasit partea carosabila…

- In mașina marca Range Rover, cu care Razvan Ciobanu a avut accidentul in urma caruia a murit, anchetatorii au gasit mai multe obiecte aparținand unei femei, dar și actul de identitate al unui barbat. Deși inițial s-a crezut ca in mașina ar mai fi fost și o a doua persoana, ulterior a fost clar ca este…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- O tanara din Constanta a fost gasita moarta in cada unui apartament din cartierul Obcini, din Suceava, in noaptea de joi spre vineri. Cazul este tratat ca moarte suspecta de politiști. Exista date ca fetele care se aflau in acel apartament practicau prostitutia. La o prima evaluare nu s-au gasit urme…

- Alte pachete cu droguri au fost gasite pe litoral și luni, dupa ce in weekend polițiștii au descoperit 150 de kilograme de stupefiante la Tulcea, din lotul drogurilor gasite abandonate pe plaje in ultimele zile. Operațiunea polițiștilor, ajutați de graniceri și scafandri continua și in aceasta saptamana.…

- Fiul cunoscutului scriitor și filosof Andrei Pleșu le-ar declarat anchetatorilor ca drogurile il ajutau sa cugete si sa filozofeze. Mihai Pleșu, fiul cel mare al lui Andrei Pleșu, este cercetat intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Fiul filozofului Andrei Pleșu a fost ridicat vineri dimineața…