- Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților. In ceea ce il privește pe Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac este de parere ca președintele in exercițiu nu ar mai intra in turul doi. "Cu…

- Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Eu cred ca evaluarea ambasadorilor romani e un proces absolut normal, trebuia facut de multa vreme. Cred ca, formal, MAE face o evaluare a ambasadorilor. In rest, ambasadorii se numesc și sunt revocați de catre președintele Romaniei. Sigur ca trebuie propuși…

- Bogdan Chirieac, prezent marți seara la Romania TV, alaturi de Ioan Ghișe, Eugen Tomac, Petre Roman și Codrin Ștefanescu, a comentat șansele pe care Iohannis le va avea la alegerile prezidențiale din 2019. In opinia lui Bogdan Chirieac, șansele ca Iohannis sa obțina un nou mandat sunt mici,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Romania TV, ca PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar inca nu a desemnat candidatul pentru alegerile prezidentiale, sustinand ca este mult prea...

- SUSTINERE…Cei 17 reprezentanti ai organizatiei judetene PNL Vaslui, care au participat la Consiliul National al PNL, duminica, au votat in favoarea sustinerii candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi,…

- "Nu am stabilit asta. PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar inca nu si-a stabilit candidatul, pentru ca eu nu vreau sa stabilim candidatul de acum. Pur si simplu. Strategie pentru prezidentiale, pentru europarlamentare, pentru alegerile locale si parlamentare normal ca avem. E mult prea devreme",…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis. In urma cu ceva timp, a aparut ipoteza incredibila conform careia Klaus Iohannis nu mai vrea al doilea mandat la Palatul Cotroceni si va ajunge sef al Consiliului European la finalul anului…

- PSD are o strategie pentru alegerile prezidentiale din 2019, dar inca nu si-a stabilit candidatul, a anuntat, luni seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a declarat ca numele candidatului social-democrat pentru Cotroceni nu va fi facut cunoscut, pentru ca este mult prea devreme.…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- "Faptul ca Majestatea Sa Margareta va candida la prezidențiale din partea PSD este chiar o știre falsa. Ma indoiesc ca s-a discutat acest subiect in PSD și ma indoiesc ca Majestatea Sa ar dori sa faca acest lucru. (...) La acest Congres, Liviu Dragnea va obține o victorie zdrobitoare. Cei care vor…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, susține vineri, intr-o postare pe Facebook, ca liderului PSD, Liviu Dragnea, ii este „frica” de o lupta cu Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi, in contextul in care urmeaza congresul PSD și are nevoie „disperata” de reconfirmare.„Lui Dragnea ii este frica……

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- Lovitura incredibila incasata de Klaus Iohannis. Se pare ca seful statului nu mai este in pole position pentru un al doilea mandat de presedinte. Analistul politic, Cozmin Gusa, devoaleaza marea surpriza. Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019,…

- Zona turnatorilor ”Te duci intr-o zona marginala, a turnatorilor, din care nu se mai poate sa faci politica la nivel inalt. Domnul Ponta spune ca `nu sunt denunțator, sunt martor`, dar sunt mulți martori, care, de fapt, au denunțat. Sunt convins ca declarația dlui Ponta, data la DNA, va ieși…

- Florin Badita unul dintre liderii protestatarilor # Rezist din Piata Victoriei a castigat un premiu la care politicienii nici macar nu au dreptul sa viseze. Reprezentant de seama al grupului Coruptia Ucide, Badita a fost printre laureatii Galei Forbes 30 under 30 Europe 2018 care s-a desfasurat in capitala…

- Reusita de senzatie a unuia dintre liderii protestatarilor # Rezist din Piata Victoriei. A castigat un premiu la care nu s-ar fi asteptat nimeni. Este vorba despre Florin Badita de la grupul Coruptia Ucide care a fost printre laureatii Galei Forbes 30 under 30 Europe 2018 care s-a desfasurat in capitala…

- Fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana, a declarat, la Libertatea Live, ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. De asemenea,…

- Milos Zeman a declarat ca va accelera procesul de numire al lui Babis, in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale. ”Jiri Drahos nu va avea oportunitatea de a face o nominalizare”, a declarat presedintele ceh, facand referire la contracandidatul sau din turul doi al alegerilor prezidentiale.Turul…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru."Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers la…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Sociologul Alin Teodorescu a vorbit, la Digi24, in contextul tensiunilor dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, despre cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. El a numit in acest sens doua femei cu grad de incredere ridicat: Gabriela Firea și Corina Crețu.Alin Teodorescu…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului social-democrat…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…