Ipoteză şocantă: Julen Rosello, băieţelul căzut într-un puţ, ar fi fost ucis chiar de cei care veniseră să îl salveze Potrivit avocatilor lui David Serrano, proprietarul terenului pe care fusese construit ilegal putul, Julen ar fi murit chiar in timpul operatiunilor de salvare, in cursul carora copilul ar fi fost lovit din greseala de o unealta speciala pentru sapaturi de acest fel. Putul sapat ilegal avea un diametru de aproximativ 25 de centimetri, dar avea o adancime de 110. Potrivit avocatilor lui David Serrano, Julen ar fi murit in urma operatiunilor de salvare, lovindu-se de o unealta folosita la sapaturi. Tragedia s-a petrecut in data de 13 ianuarie, potrivit 7sur7. Echipele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a luat copilul in varsta de doar cinci ani cu el la locul de munca. L-a lasat un pic nesupraveghat și micuțul a murit. Copilul a cazut intr-un bazin cu apa și s-a inecat. Tragedia s-a produs ieri, in localitatea Slobozia, din raionul Ștefan Voda, din Republica Moldova, a anunțat publika.md.…

- Milioane de oameni au urmarit cu dufletul la gura operațiunea de salvare a micuțului Julen, sperand intr-un miracol. Trupul copilului de doar 2 ani, cazut intr-un puț adanc a fost scos in noaptea de vineri spre sambata, dupa 13 zile. Rezultatele autopsiei dau cateva indicii despre ultimele clipe din…

- Echipele de interventie au gasit corpul copilului de doi ani cazut pe 13 ianuarie intr-un put de explorare cu adancimea de peste 70 de metri, in provincia spaniola Malaga, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit Mediafax. Autoritatile au lucrat permanent pentru a reusi scoaterea lui Julen din putul…

- Echipele de salvatori din sudul Spaniei au inceput forarea unui tunel paralel cu un put in care a cazut un baietel in varsta de doi ani in urma cu o saptamana, in speranta ca il pot salva.

- Un barbat de 37 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un fel șocant. Barbatul, tatal a doua fetițe, a murit strivit de propria mașina. Tragedia s-a petrecut in satul Schitu, din comuna doljeana Braloștița.

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii. Baiețelul de șase ani care s-a inecat, la sfarșitul lunii decembrie, intr-un ștrand din Deva, fiind lasat nesupravegheat, a murit la Spitalul Județean Timișoara. Tragedia s-a intamplat in urma cu trei zile, copilul decedand in urma unui stop cardiorespirator.…

- Tragedia s-a produs in satul Dolhestii Mici, comuna Dolhesti. Potrivit pompierilor, cauza probabila a incendiului este jarul cazut dintr-o soba. Rudele barbatului susțin ca acesta era bolnav de epilepsie și ca in timp ce intindea o perdea ar fi facut o criza și a cazut pe plita incinsa. Astfel,…

- O ipoteza socanta a iesit la iveala, la scurt timp dupa ce Georgian Bura si-a pierdut viata la numai 19 ani, intr-un accident de masina. Baiatul gonea cu o viteza uriasa in Maramures, cand s-a oprit cu masina intr-o casa.