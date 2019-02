Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii secției 10 de Poliție din Capitala au avut parte de o surpriza in aceasta dimineața. Un barbat, in varsta de 53 de ani, a venit la sediu și a marturisit senil ca și-a ucis soția.

- Au trecut mai bine de doua luni de la moartea lui Constantin Toma, manechinul preferat al lui Catalin Botezatu, dar trupul neinsuflețit al acestuia se afla in continuare la morga. Ba mai mult, mama lui a lansat o ipoteza halucinanta.

- Concluzie socanta a medicilor de la IML in cazul mortii copilului de un an si 10 luni care a murit dupa o banala operatie de hernie la Spitalul Sanador. Institutul de medicina legala a stabilit ca un vas de sange a fost intepat in timpul operatiei, iar copilul a sangerat lent ore-n sir pana a murit.

- Dupa acțiunile președintelui Klaus Iohannis din ultima vreme, liderii PSD cred ca șeful statului iși dorește cu ardoare suspendarea pentru a-și putea ataca coaliția de guvernare fara a fi limitat de...

- O ipoteza socanta a iesit la iveala, la scurt timp dupa ce Georgian Bura si-a pierdut viata la numai 19 ani, intr-un accident de masina. Baiatul gonea cu o viteza uriasa in Maramures, cand s-a oprit cu masina intr-o casa.

- Vezi filmul accidentului mortal de la Groși. Rasturnare de situație in cazul șoferului din Baia Mare.video+foto In legatura cu accidentul de circulatie produs azi pe DN18B, primele verificari efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 32 de ani, care conducea un autoturism pe directia Grosi-Dumbravita,…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetul Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- Potrivit reprezentantilor ISU si ai Politiei Judetene Mehedinti, masina a plonjat in Dunare in dreptul comunei Svinita, la viaductul Svinita, intr-o zona fara parapet. Reprezentantii ISU Mehedinti au anuntat ulterior ca scafandrii au scos din autoturism o femeie decedata si nu au mai fost gasite alte…