Ipoteză șocantă. Ce se petrecea în mocrobuzul morții în momentul impactului Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta martorilor. Viorel Linteanu, de 51 de ani, este șoferul microbuzului care a provocat, luni seara, carnagiul de la C.A. Rosetti. Acesta este un fost polițist la mai multe posturi rurale din județul Vrancea care, dupa pensionare, a devenit șofer profesionist. Acesta se angajase la o firma care efectua… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

