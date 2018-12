Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu a primit nicio sesizare pe numele președintelui Klaus Iohannis cu privire la afirmația privind autiștii, dar ca speța ar fi comparabila cu cea a premierului Viorica Dancila, cand s-a decis ca nu a discriminat.”CNCD…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca draftul sesizarii CCR in privinta remanierilor este redactat. "Ma puteti intreba daca am redactat draftul de sesizare? Da. Ce se intampla cu sesizarea, nu eu sunt autorul, ci doamna premier, presedintele Camerei Deputatilor, presedintele…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, dupa ședința CEx PSD, referitor la miniștrii refuzați de președintele Klaus Iohannis, ca doar premierul poate decide revocarea unui ministru, șeful statului neavand niciun cuvant de spus.Ministrul Justiției a explicat ca, potrivit…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Nici nu mai merita sa urmarim disputa dintre principalii actori politici. Din aproape banalul „penal-penali” s-a facut un salt spre „infractor-infractori”. De aici pana la hot-hoti nu a fost decat un pas pe care Liviu Dragnea l-a facut raspunzand lui Klaus Iohannis. Mai corect ar fi sa spunem ca dialogul…

- Chiar daca Presedintele a declarat, miercuri, înainte de consultarile cu partidele parlamentare, ca nu are în plan un acord cu PSD-ul si ca ideea acestor discutii a venit din dorinta de a fi "un mediator" între partide, Klaus

- Intr-o analiza pentru Digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu arata ce soluție are la indemana președintele Klaus Iohannis in cazul propunerii formulate de ministrul justiției Tudorel Toader de revocare a procurorului general al Romaniei.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a…

- Ipoteza ca Franta sa impuna vize turistilor britanici in cazul unui Brexit fara acord este "fake news", a afirmat presedintele Emmanuel Macron la finalul unui summit european fara mari progrese legate de Brexit, transmite AFP. "Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica",…