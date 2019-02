Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a facut primele declaratii, dupa intoarcerea sa in tara de la Bruxelles."Sunt onorata pentru votul de astazi", a declarat Kovesi, in urma cu cateva momente.Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie DNA , Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri cele mai multe voturi in Comisia…

- Mircea Badea a reacționat dupa aflarea votului in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi. ”Buahahahaha! Super! Sunt fan! Asa da. Va fi bairam!”, a scris Mircea Badea pe contul sau de Facebook. Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile de marti pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi, fiind urmata…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut marti seara cele mai multe voturi, 12, in Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European, dupa audierile pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit…

- Update: In fața Parlamentului European la Bruxelles a aparut un contestatar al Laurei Codruța Kovesi, o doamna cu pancarte pe care scrie ”Kovesi, procuror abuziv și mincinos”. Știrea inițiala Marți, 26 februarie, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Comisia LIBE din Parlamentul European, pentru funcția…

- Președintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidaților la șefia Parchetului European, potrivit mesajului obținut de MEDIAFAX. Fiecare candidat va fi audiat 75 de minute, iar doua tremi din timpul alocat va fi pentru intrebari și raspunsuri.Mesajul…

- Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, ca i se pare scandalos ca Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect intr-un dosar, sub acuzația de abuz in serviciu și marturie mincinoasa, acțiunea fiind comandata politic, in contextul in care aceasta e in procedura pentru șefia Parchetului European.„Mi…

- Comisia de selectie a procurorului sef european, functie pentru care s-a inscris Laura Codruta Kovesi, aproape a finalizat lista scurta a candidatilor selectati. Pe ea s-ar afla si Kovesi, anunta Europa libera. Data limita pentru depunerea candidaturilor a fost 14 decembrie 2018. Din 30 de persoane…