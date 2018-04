Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la București a lansat o scrisoare in care raspunde acuzațiilor venite in urma scandalului provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal."Inca din data de 4 martie 2018 de la Salisbury (o suburbie a Londrei) au inceput sa apara mesaje controversate despre presupusa…

- Ben Wallace, ministru de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina, in contextul in care Moscova a cerut explicatii in legatura cu perchezitionarea unui avion de pasageri apartinand companie ruse de stat Aeroflot.…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat…

- "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror actiuni care ameninta securitatea colectiva si dreptul international", informeaza un mesaj al ministerului transmis AGERPRES.Vineri, Ministerul de Externe al Rusiei a convocat ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca decizia de a expulza un diplomat rus a fost luata ca o “manifestare a solidaritatii Romaniei pentru gravele incidente” din Marea Britanie si nu a dorit sa faca public numele persoanei.

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, despre scandalul iscat in jurul otravirii cu un agent neurotoxical fostului spion rus Serghei Skripal. Fostul social-democrat sustine ca nu exista foarte multe detalii din dosar, insa este de parere ca daca ipotezele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca,…

- Si Australia a decis sa expulzeze diplomati rusi, legat de cazul Skripal Australia s-a alaturat tarilor care au decis expulzarea unor diplomati rusi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul Romaniei ca va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otravit la Londra. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Afirmatiile au fost facute de un prieten al lui Skripal, Vladimir Timoshkov, care a declarat pentru BBC ca fostul spion regreta ca a fost agent dublu si isi dorea sa isi viziteze familia.Timoshkov, care il stie pe Skripal din liceu, a sustinut ca prietenul sau nu se simtea un tradator.„In…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat , in carul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii , ca Londra suspenda toate relatiile bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplmati rusi vor fi expulzati.

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pâna nu primeste mostre din substanta chimica folosita în atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei în Marea Britanie, potrivit agentiei

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC.Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei…

