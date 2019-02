Stiri pe aceeasi tema

- PSD și ALDE merg impreuna doar la guvernare, nu și la europarlamentare! Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, duminica la Antena 3, ca nu au fost discuții in CEx al PSD despre candidatul la prezidențiale, insa categoric PSD va candida separat de ALDE la alegerile europarlamentare.…

- "Deocamdata avem alegerile europarlamentare si va trebuie sa avem o lista a celor care ne vor reprezenta la Bruxelles. Nu, lista contine doar PSD. Cred ca pana in data de 15 martie va trebui sa fie gata. Oricum in luna martie. Si categoric vom candida separat de ALDE. In primul rand ca facem parte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca nu va candida la alegerile europarlamentare, precizand ca este candidat la functia de prim-ministru, iar pe de alta parte partidul nu poate fi condus de la Bruxelles. "Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta", afirma el.Ludovic Orban a…

- Ludovic Orban a declarat ca nu va candida la alegerile europarlamentare, desi Consiliul National al partidului a decis sa-i ofere prima pozitie pe lista."Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta. Sunt candidat la functia de prim-ministru si partidul nu poate fi condus de…

- Surse din opoziție au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca au existat anul trecut discuții pentru o eventuala colaborare PNL + USR + PMP la alegerile europarlamentare, dar unitatea dreptei s-a blocat din cauza neințelegerilor dintre liderii celor trei formațiuni.La discuții au fost avansate…

- Liderii județeni PSD resping ideea cooptarii pe lista la alegerile europarlamentare a unor „vedete”, au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO surse din partid.Potrivit surselor citate, in PSD s-a discutat varianta promovarii la alegerile europarlamentare a unor candidați nou-veniți in partid și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din 2019 sa fie dezbatuta incepand cu sfarșitul lunii ianuarie a anului viitor, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.In așteptarea cursei oficiale din PSD, social-democrații…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va fi una destul de "consistenta" si va cuprinde si candidati din Transilvania, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, in Baia Mare,…