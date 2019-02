Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a declarat, miercuri, dupa ce a obținut cel mai mare numar de voturi in Comisia LIBE dintre candidații pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, ca se bucura foarte mult de rezultat, mulțumindu-le tuturor celor care au susținut-o, noteaza g4media.ro. Membrii Comisiei…

- Laura Codruta Kovesi a obtinut cele ai multe voturi si in Comisia LIBE a Parlamentului European, devenind astfel principala favorita pentru a prelua functia de sef al Parchetului European. Marti seara, Kovesi obtinea cele mai multe voturi si in Comisia CONT. The post Victorie si in Comisia LIBE! Kovesi…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan spune ca socialistii si comunistii din Comisia LIBE a Parlamentului European au contestat procedura de audiere a candidatilor la functia de procuror-sef european, iar decizia se va lua la pranz.

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European. Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan spune ca socialistii si comunistii din Comisia LIBE a Parlamentului…

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European.

- ​Coordonatoarea Grupului Partidului Popular European din Comisia pentru libertați civile (LIBE) a Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ca Laura Codruța Kovesi este favorita la funcția de procuror-șef al Parchetului European. Surse europene consultate de HotNews.ro…

- „Pentru prima data voi da un vot impotriva unui roman(?)! Nu voi vota in comisia LIBE pentru Codruța Kovesi. Dar va consult și daca o majoritate veți (sic!) spune sa o votez,voi schimba votul! Aștept cu interes punctul dumneavoastra de vedere. Din respect pentru miile de romani care au suferit…

- ​Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a calificat prima pe lista scurta a candidaților pentru funcția de procuror european șef, scrie Hotnews. Comisia de selecție constituita la nivel european a transmis lista scurta Parlamentului European și Consiliului Uniunii ...