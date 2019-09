Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry , fiul cel mic al cuplului regal Diana – Charles, a implinit de curand 35 de ani. Pana la casatoria cu Meghan Markle și venirea pe lumea a primului lor copil, Archie, Prințul Harry a fost o figura pe cat de indragita de britanici și intreaga lume, pe atat de controversata. Firea rebela…

- Fotografiile care starnesc rasul sunt preferatele internauților, mai cu seama atunci cand personajul principial este o persoana cunoscuta in lumea intreaga. Noi am adunat cateva dintre cele mai amuzante fotografii ale celebritaților. Sursa foto: Profimedia

- Imaginile amuzante care apar pe internet devin, deseori, virale. Și daca in ele apar și vedete, cu atat mai mult devin savuroase pentru publicul larg. Și cum nu exista zi in care o celebritate sa fie surprinsa intr-o ipostaza amuzanta, am realizat un top al fotografiilor care aduc cu sigurnața zambetul…

- Cum s-au imbracat vedetele la intalnirea cu Regina Marii Britanii Intalnirea cu Regina Marii Britanii reprezinta o veritabila onoare pentru oricine, chiar si pentru marile staruri de la Hollywood. O astfel de ocazie cere respectarea unui protocol strict si a unui anumit cod vestimentar. Regina Marii…

- Maramureșul a devenit o atracție turistica nu doar pentru cei ce vor sa descopere tradițiile locului ci și pentu amatorii de fotografii inedite. Un tanar, pasionat de munte și natura, a reușit sa surprinda marmotele, in munții Rodnei, intr-un peisaj inedit, printre stanci și rododendron inflorit. Marmotele…