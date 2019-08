Mirela Baniaș, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, se afla in vacanța in Egipt, alaturi de soțul ei. Cei doi s-au fotografiat intr-o ipostaza neașteptata. Mirela Baniaș este mai fericita ca niciodata alaturi de soțul ei, Florin Tecar. Cei doi se relaxeaza departe de țara, in Egipt. Pe contul ei de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie din vacanța pe care o petrece alaturi de partenerul ei de viața. Cei doi s-au fotografiat in timp ce se dadeau in leagan, ținandu-se de mana, deasupra marii. Imaginea cu ipostaza neașteptata in care s-au pozat cei doi a fost pe placul internauților,…