"Mersul la bronzat, este una din activitatile mele de relaxare dupa o zi obositoare ! Stiu, o sa-mi sariti in cap toate, ca e nociv ! bla, bla, bla...Va dau o veste buna : NU E MAI NOCIV DECAT STATUL LA SOARE DIRECT !

Take this one bitch ! Basca ca il fac de max doua ori pe saptamana...( deci nu dorm in solar), si in 20 de minute, te bronzezi cat daca ai sta vreo 5 ore sa te bata soarele in cap, in timp ce tu transpiri plina de ulei si alte maglavaosuri pe care ti le-ai mai pus tu pe tine, ca sa te protejezi,( cica), de razele lui, si iti vine, sa-ti bagi p—a in el de bronz si de soare…