IPJ Ilfov: Dosar penal în cazul tânărului agresiv din Voluntari Politistii au intocmit dosar penal in cazul tanarului care s-a comportat agresiv pe strada in localitatea Voluntari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovirea si alte violente, a informat sambata seara IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, barbatul in cauza a ramas internat la o unitate spitaliceasca din Bucuresti. In continuare, politistii din Voluntari efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept, dar si pentru luarea masurilor legale ce se impun, in raport cu intreg probatoriul care va fi administrat. Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

