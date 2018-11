IPJ Ilfov: Bărbat cu permisul de conducere suspendat, reţinut după ce a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni Barbatul de 54 de ani, care a condus un autoturism avand permisul suspendat si a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, aceasta decedand ulterior la spital, a fost retinut de politisti, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, remis miercuri AGERPRES, accidentul rutier a avut loc pe 26 noiembrie, pe DN6, in localitatea Bragadiru, iar cateva zile mai tarziu femeia a decedat. Politistii au stabilit ca victima, o femeie, de 58 de ani, din Bragadiru, traversa strada in mod regulamentar, pe trecerea de pietoni. Ea fost ranita grav, a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

