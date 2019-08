IPJ Ilfov. Acţiuni de instruire a conducătorilor de autovehicule destinate transportului de elevi Avand in vedere actiunile organizate de Politia Romana la nivelul intregii tari in perioada premergatoare noului an scolar, joi au avut loc in judet activitati de instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, la si de la unitatile de invatamant, cu accent pe respectarea regulilor de circulatie, in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera. La instruire au participat aproximativ 50 de conducatori de autovehicule destinate transportului scolar. Politistii rutieri din Ilfov au verificat documentele si avizele necesare efectuarii transportului de elevi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

