IPJ Constanţa a deschis dosar de cercetare în cazul decesului creatorului de modă Răzvan Ciobanu Politistii constanteni au deschis, luni, un dosar de cercetare penala privind accidentul in care si-a pierdut viata creatorul de moda Razvan Ciobanu, dupa ce constatarile preliminare au indicat ca masina acestuia ar fi rulat necontrolat peste 700 de metri iar acesta nu ar fi purtat centura, potrivit unui comunicat al IPJ Constanta. Sursa citata mentioneaza ca accidentul rutier s-a produs pe DJ 226, la intrare in localitatea Sacele, dinspre orasul Navodari. "Cercetarea la fata locului a indicat faptul ca autoturismul in cauza ar fi parasit partea carosabila, ar fi parcurs o distanta de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

