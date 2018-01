IPJ Buzau – Intr-o singura zi, 19 soferi lasati pietoni pentru viteza excesiva sau consum de alcool la volan

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- Weekend intens pentru polițiștii buzoieni care au ieșit cu radarele pe drumurile din județ. Au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 102.000 de lei, au retinut 24 de permise si au intocmit doua dosare penale. Le-a picat in plasa și un bunic vitezoman, care…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Noi detalii ies la iveala in cazul misteriosului accident petrecut noaptea trecuta in localitatea buzoiana Satuc, soldat cu moartea unei fetițe de 11 ani. Cel care a provocat tragedia este chiar unchiul copilei, un individ care s-a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere.…

- Politistii au aplicat joi, 4 ianuarie, peste 7.500 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat aproape 700 de infractiuni. Acestia au intervenit la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

- Polițiștii rutieri satmareni au aplicat in cursul zilei de joi, 28 decembrie, peste 30 de sancțiuni contravenționale, pentru nereguli privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, valoarea acestora depașind 10.000 de lei. De asemenea, au reținut cinci permise de conducere. Astfel, polițiștii…

- Peste 300 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiști in ultimele 24 de ore și retrase aproape 100 de certificate de inmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate…

- Peste 300 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiști în ultimele 24 de ore și retrase aproape 100 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- In ultimele zile, zeci de echipaje de politie au fost prezente pe drumurile publice de pe raza intregului judet pentru a se asigura ca participantii la trafic vor ajunge la destinatie in conditii de deplina siguranta. Astfel, in perioada 23.12-26.12.2017, Serviciul Rutier Suceava și formatiunile de…

- Politia Romana desfasoara permanent actiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, informeaza un comunicat al IGPR. Ieri, politistii au intervenit la peste 3.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, au constatat peste 700 de…

- Politistii au aplicat peste 10.000 de amenzi in perioada 23-25 decembrie, aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 23 – 25 decembrie,…

- Foarte mulți șoferi au ”stins” friptura sau sarmaua mancata la masa de Craciun sau in ajunul sarbatorii Nașterii Domnului cu un pahar de vin sau de țuica baut inainte de a se urca la volan. Greșeala i-a costat permisul de conducere fara care au ramas pe o perioada chiar și de cateva luni, in funcție…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva, scrie News.ro . Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor…

- Politistii au actionat de Craciun si in zilele premergatoare Sarbatorii Nasterii Domnului,pentru siguranta comunitatii. In doar 3 zile, au fost constatate mii de infractiuni, au fost aplicate peste 10.000 de amenzi si aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu…

- Peste 500 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere in Ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool si 169 pentru viteza. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor,…

- Mii de politisti au fost in misiune in Ajunul Craciunului, intervenind la aproape 6.500 de evenimente, potrivit IGPR. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor, iar peste 500 de soferi au ramas temporar…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. Peste 80 de participanti la trafic au fost sanctionati, iar sase soferi au ramas fara permisele de conducere.…

- In 5 ore, politistii rutieri din Alba au depistat si sanctionat contraventional, 42 de conducatori auto ce au depasit limita legala de viteza. Actiunea a fost organizata pe DN 1, intre Aiud si Miraslau, iar aparatele de masurare a vitezei au fost instalate in cascada. La data de 7 decembrie 2017, in…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 57 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Astazi,…

- IPJ Alba a continuat si marti, 5 decembrie, actiunile pentru siguranta circulatiei. In ultimele 24 de ore, polițiștii din Alba au sanctionat 133 de participanti la traficul rutier. Fata de 4 conducatori auto a fost luata masura complementara a suspendarii permisului de conducere. Pentru prevenirea accidentelor…

- Polițiștii Biroului Rutier Brașov au constatat luni producerea unui accident rutier pe str. Avram Iancu, din municipiul Brașov. O femeie de 25 ani care a condus un autoturism pe str. Avram Iancu, dinspre str. Nicopole spre str. Iuliu Maniu, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 23 ani, angajata…

- Unii șoferi continua sa urce in stare de ebrietate la volan sau sa se deplaseze cu o viteza mult peste limita acceptata, noteaza NOI.md cu referire la un comunicat al INP. In doar trei zile, peste 1600 de șoferi au fost documentați de angajații INP conducind cu abateri legale, dintre care circa 500…

- Politistii au depistat in ultima saptamana 28 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 218 km/h, pe autostrada A3. Pe Autostrada Soarelui a fost prins un sofer conducand cu 192 km/h.

- In ultima saptamana, 28 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h, pe autostrada A3. In perioada 27 noiembrie — 3 decembrie, polițiștii Brigazii…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, in ultima saptamana, 28 de soferi care circulau cu viteza excesiva. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 kilometri la ora, pe autostrada A3.Citeste si: Victor Ponta, reactie FURIBUNDA: 'Este un CANCER…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a fost surprins, miercuri, conducând cu viteza de 191 de kilometri la ora, pe DN 2, în judetul Buzau. Politistii i-au retinut politicianului permisul de conducere pentru 90 de zile. Viteza cu care circula Marian…

- Polițiștii din Buzau l-au lasat pieton Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea. Miercuri, oamenii legii din Buzau l-au tras pe dreapta pe Marian Oprișan, filmat de radar conducand cu 191 km la ora. Oprișan se afla pe DN 2 E 85, in afara localitații buzoiene Racovițeni cand a fost oprit…

- Politistii au aplicat, luni, 5.510 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.758.486 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de 8.641 de lei, dupa ce au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, a anuntat IGPR. In urma activitatilor desfasurate, politistii…

- Politistii au deschis trei dosare penale pentru vatamare corporala din culpa dupa ce trei pietoni au ajuns la spital cu diferite traumatisme in urma unor accidente rutiere. Un batran de 92 de ani a fost lovit de o masina chiar pe trecerea de pietoni.

- Patru șoferi din Alba au avut ghinion in acest weekend, fiind prinși de polițiști in timp ce au comis diferite infracțiuni rutiere. Astfel: *La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…

- Politistii va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este…

- 374 de sancțiuni contravenționale, dintre care 125 pentru exces de viteza, au fost aplicate de polițiștii rutieri din Dambovița și Argeș, in urma unei acțiuni pe DN7 și DN72A. Marți, 21 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, in colaborare cu efective…

- PENALI…In urma activitatilor desfasurate de politistii rutieri la sfarsit de saptamana, au fost identificate in trafic nu mai putin de sase persoane care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Pe numele acestora, politistii au deschis dosare penale pentru conducere sub influenta…

- In ultima saptamana, 60 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km h, pe autostrada A1. In perioada 15 ndash; 19 noiembrie a.c., politistii Brigazii…

- In ultima saptamana, 60 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h, pe autostrada A1. In perioada 15 — 19 noiembrie, polițiștii Brigazii Autostrazi…

- In ultimele 24 de ore, politistii din judetul Alba au depistat 74 de conducatori auto care au depasit limita legala de circulatie. S-au ales cu amenzi, ia cinci soferi au ramas fara permis. Politistii rutieri din Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica au continuat vineri actiunile pentru cresterea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier si din cadrul sectiilor de politie rurala au acționat pe raza intregului judet pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, in special a celor produse pe fondul consumului de alcool. In cadrul activitaților desfasurate polițiștii au efectuat peste…

- In ultima saptamana, 76 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km/h, pe autostrada A1. In perioada 6 — 12 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat in ultima saptamana 47 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 222 km/h, pe autostrada A3."In perioada 30 octombrie – 5 noiembrie a.c., politistii Brigazii…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii rutieri au aplicat 138 de sanctiuni contraventionale si au retinut 16 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate.

- Polițiștii clueni au efectuat o serie de controale în trafic, miercuri, pentru responsabilizarea participanților la trafic și pentru prevenirea accidentelor de circulație.Astfel, în cadrul acțiunilor derulate ieri, pe raza municipiului Cluj-Napoca, polițiștii au reținut 22…

- Peste 1.200 de soferi au incalcat Regulamentul Circulatiei Rutiere in acest weekend.Potrivit inspectorilor de patrulare, printre cele mai grave incalcari comise de conducatorii auto se numara depașirea vitezei și condusul in stare de ebrietate.

- Peste 50 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati, in ultima saptamana, de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 219 km/h, pe autostrada A1, informeaza IGPR. Pe A1, 31 de soferi…

- Politistii rutieri stabilesc zilnic noi recorduri privind numarul de permise de conducere suspendate si certificate de inmatriculare retrase. Soferii circula cu viteza, nu acorda prioritate pietonilor pe trecerile marcate cu zebra si trec pe culoarea rosie a semaforului.

- In saptamana precedenta, politistii din Alba au depistat aproape 800 de conducatori auto, biciclisti si pietoni ce au incalcat regulile privind circulatia pe drumurile publice. Au fost aplicate amenzi in valoare de 92.720 de lei, au fost retinute 38 de permise de conducere si retrase 7 certificate de…

- In perioada 20-22 octombrie, Inspectoratul Național de Patrulare a desfașurat un șir de acțiuni intru prevenirea incalcarilor de ordine publica și a accidentelor rutiere. Astfel, timp de 2 zile, ofițerii de patrulare au intervenit la circa 200 de solicitari din partea cetațenilor.

- In ultimele trei zile, 38 de persoane care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistate de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 kilometri la ora, pe A1, scrie NEWS.RO.Potrivit Inspectoratului General…