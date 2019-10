IPJ: Accident rutier cu cinci victime, la Comarnic Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs duminica intre doua autoturisme pe DN1, pe raza localitatii Comarnic, in fata sediului de Politie, au anuntat reprezentantii IPJ Prahova.



Potrivit sursei citate, trei persoane sunt asistate medical la locul accidentului, iar doua victime - un barbat de 44 de ani de nationalitate siriana, care a fost incarcerat, si o femeie 40 de ani - au fost transportate la UPU.



"Se pare ca un conducator auto care circula pe sensul de mers Brasov catre Ploiesti ar fi patruns pe contrasens, moment in care a intrat in coliziune…

Sursa articol: dcnews.ro

