iPhone XS MAX - tot ce iubesti la un iPhone, dar imbunatatit la extrem Ultima gama de flagship-uri lansate in septembrie de Apple se afla deja in magazine, iar dintre toate, iPhone XS MAX pare sa exprime cel mai bine tot ce are mai bun de oferit producatorul american, atunci cand vine vorba de smartphone-uri. Un lucru trebuie precizat inca din start: iPhone XS MAX este cel mai mare smartphone Apple lansat vreodata, cu un raport display:telefon absolut uimitor - 84.4%



Exact ca la iPhone X si iPhone XS, butonul de Home a fost dat uitarii, facandu-se astfel loc unui ecran atat de mare incat pana si experienta oferita de un clip de pe Youtube este impinsa la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

