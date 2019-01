iPhone suferă modificări. Ce presupune Incepand cu anul 2020, Apple ar putea folosi numai ecrane OLED. De aceasta schimbare va beneficia și iPhone, care iși va transforma ecranele LED in OLED. Potrivit The Wall Street Journal, urmasul lui iPhone XR este ultimul care va mai avea un ecran LED. OLED-ul este, de fapt și de drept, un LED in care lumina este produsa organic. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

