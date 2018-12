Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii grupului american Apple Inc. vor analiza mutarea productiei telefoanelor iPhone din China in alta tara, daca tarifele impuse de SUA pentru produsele electronice importate vor creste exploziv, insa deocamdata compania americana nu are planuri referitoare la o mutare, au declarat miercuri pentru…

- Un om al strazii din SUA a donat 17.000 de dolari, bani pe care i-a gasit pe strada, unei banci de alimente. Directorul instituției susține ca suma poate fi folosita pentru a asigura mult mai multe servicii pentru cei care au nevoie de ajutor. Kevin Booth este un om al strazii in statul Washington.…

- Președintele Donald Trump nu se oprește din a ataca China, sugerand in cadrul unui interviu ca ar putea impune tarife de 10% pe iPhone-urile si laptopurile importate din China, in cadrul unui interviu cu Wall Street Journal.

- Produsele Dolce & Gabbana au fost retrase de pe site-urile de comerț online din China, pe masura ce reacția impotriva unei campanii de anunțuri controversate crește. Compania D&G a postat videoclipuri saptamana aceasta, aratand un model chinez care se lupta sa manance paste și pizza cu bețișoare. Campania…

- Turneul de la Shenzhen, programat in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, ar fi trebuit sa fie primul al sezonului viitor pentru Simona Halep, dar romanca nu figureaza printre jucatoarele inscrise la competitia din China. Simona Halep, decizie neasteptata legata de noul antrenor. "Vreau sa…

- Potrivit unor fosti si actuali oficiali de la Casa Alba citati de cotidianul american, spionii chinezi asculta convorbirile lui Trump de pe iPhone, iar consilierii presedintelui i-au spus ca si spionii rusi il intercepteaza in mod regulat. Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba refuza sa…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China reprezinta un risc real de a transforma lumea intr-un loc „mai sarac si mai periculos”, se arata in cel mai recent comunicat emis de catre Fondul Monetar International, relateaza BBC.

- SUA au impus tarife vamale de 10% pentru bunuri in valoare de 200 de miliarde de dolari importate din China, iar președintele american Donald Trump a amenințat ca va impune tarife și pentru alte 267 de miliarde daca China va retalia, anunța Reuters . Anterior, SUA au impus tarife pentru bunuri chineze…