Iphone 11 și iPhone 11 Pro au fost lansate de Apple marți seara, dar nu ofera un avans tehnologic considerabil fața de modelele de anul trecut, iPhone XS și XR. Specialiștii in tehnologie considera insa ca, la fel ca anul trecut, raportul calitate-preț este favorabil modelului inferior lansat acum in tandem. Mai exact, iPhone 11 este mai atractiv decat iPhone 11 Pro mai ales din punct de vedere al prețului, pentru ca intre ele exista o diferența de 300 de dolari care nu justifica funcțiile adaugate in plus de catre producator. Display-ul Display-ul nu este foarte diferit de modelul de anul trecut…