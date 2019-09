IOVA lanseaza “Hit the Gas” IOVA, artista neconventionala de muzica electro-pop, lanseaza “Hit the Gas”, o piesa cu multa tensiune sexuala, despre nerabdare, pasiune, atractie, chimie, calatorii, destinatii si tentatii. Dupa ce a lansat hituri care au dominat playlisturile radiourilor dance din Rusia si Romania, IOVA isi doreste ca “Hit the Gas” sa fie in playlistul celor care au nevoie de intriga in noptile nebune, de neuitat, in doi. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna videoclipul noului single, “Hit the Gas”, dupa care va astept cu impresiile vostre. Enjoy! Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

