- Trupul elevului militar disparut, marți, in apele marii la Mamaia a fost gasit pe plaja, la Navodari, adus de valuri la țarm. MApN confirma ca Mitroi Iosif-Corneliu, disparut marți, 28 mai, in zona plajei din stațiunea Mamaia, a fost identificat astazi, 30 mai, dupa ce trupul neinsuflețit a fost adus…

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit carosabilul și a intrat in mai mulți copaci intre localitațile Navodari și Sacele din județul Constanța. Tatal creatorului de moda le-a declarat anchetatorilor ca fiul sau se indrepta spre Valcea, conform stirileprotv.…