- Judecatorii de la Curtea de la Curtea de Apel Iasi au gasit vinovat de tentativa la omor si au condamnat la patru ani de inchisoare cu executare un barbat 43 de ani, din judetul Iasi, de profesie electrician, acuzat de tentativa de omor. Mihai Ghiorghiu este acuzat ca si-a injunghiat nevasta, el fiind…

- CERERE…Arestat, zilele trecute, dupa ce a smuls lantisorul unei femei de la gat si a fost prins de politisti, Sergiu George Stangaciu, de 27 de ani, se vrea in libertate. Astfel, acesta a contestat masura privativa de libertate la Tribunalul Valsui, dar instanta a respins-o, ca nefondata. In plus, talharul…

- CERERE…Arestat preventiv dupa ce aburii alcoolului i-au intunecat mintile si si-a ucis, cu sapa, prietenul de pahar, Costel Nicolae Mihnea vrea, din nou, acasa. A cerut magistratilor Tribunalului Vaslui inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate, dar instanta…

- Tanarul de 27 de ani care l-a lovit cu un scaun in cap pe unul dintre jandarmii de a meciul de fotbal dintre U Cluj si Hermannstadt, disputat duminica, a fost arestat preventiv, astazi, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Cluj.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui, sub coordonarea procurorilor DIICOT-Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Barlad, la persoane banuite de trafic de droguri.

- Chiar daca a fost la pas sa omoare un om, Iftimie vrea sa fie lasat acasa TUPEU…Arestat preventiv pentru 30 de zile si acuzat de tentativa de omor dupa ce a injunghiat un patron din Barlad, Costfel Iftimie vrea sa fie lasat acasa. A cerut astfel magistratilor Curtii de Apel Iasi inlocuirea masurii privative…

- Barbatul care a fost acuzat ca l-a urmarit pe Razvan Ciobanu a facut primele declaratii. In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Raj, asa cum este cunoscut, a vorbit despre relatia lui cu Razvan Ciobanu.