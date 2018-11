Iordania - Bilanţul victimelor intemperiilor a ajuns la 13 Corpul unei fetite ce a fost data disparuta in intemperiile ce au lovit recent Iordania a fost recuperat, iar bilantul victimelor a ajuns la 13 morti si 29 de raniti, conform datelor anuntate luni de autoritatile iordaniene, transmite AFP. Printre victime se numara si un scafandru angajat al Apararii civile care a participat la misiunile de salvare si recuperare a victimelor acestor inundatii. Autoritatile au luat decizia de a evacua aproape 4.000 de turisti care vizitau situl antic Petra. "S-au incheiat cautarile dupa ce am descoperit, la Madaba, corpul fetitei ce era data disparuta", a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

