- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor…

- Ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca nu poate exclude o desfasurare pe termen lung a fortelor germane in Orientul Mijlociu, transmite Reuters.Von der Leyen a facut aceste comentarii cu prilejul unei vizite la o baza aeriana din Iordania unde circa 300 de militari…

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Guvernul sirian a condamnat luni evacuarea a sute de membri ai organizatiei umanitare siriene de protectie civila ''Castile Albe'', care au fugit din tara in Iordania cu ajutorul Israelului, Damascul calificand actiunea drept ''o operatiune criminala'' intreprinsa de…

- Agentia pentru refugiati a ONU (UNHCR) a comunicat ca sustine gazduirea temporara in Iordania a 422 de asistenti umanitari - cunoscuti sub denumirea de "casti albe" - evacuati din Siria, informeaza Reuters. Duminica, ONU a confirmat primirea celor 422 de voluntari sirieni, care solicita…

- Opt sute de sirieni, membri ai unei organizatii civile si familiile acestora, au fost recent evacuati catre Israel si apoi transferati in Iordania, a indicat duminica postul de radio militar israelian, transmit AFP si dpa. Este pentru prima data in razboiul civil de sapte ani din Siria…

