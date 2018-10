Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300 de asistenti umanitari din Siria, cunoscuti sub numele de "casti albe", au plecat miercuri impreuna cu familiile lor din Iordania, unde se refugiasera, catre tari occidentale care au acceptat sa-i primeasca in urma unei intelegeri sustinute de ONU, informeaza Reuters. In iulie,…

- Aproximativ 300 de voluntari ai organizatiei umanitare siriene "Castile albe" si familiile lor, care au fugit din Siria in Iordania acum trei luni, au plecat pentru a se refugia in tarile occidentale in baza unui acord sponsorizat de ONU, au anuntat miercuri autoritatile iordaniene, relateaza Reuters.

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor…

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor din Turcia si…

- Militari americani au efectuat exercitii cu insurgenti sirieni, in sudul Siriei, in ceea ce un comandant rebel a numit drept un semnal puternic adresat Rusiei si Iranului, informeaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax. Colonelul Muhanad al Talaa, comandantul grupului insurgent Maghawir…

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Agentia pentru refugiati a ONU (UNHCR) a comunicat ca sustine gazduirea temporara in Iordania a 422 de asistenti umanitari - cunoscuti sub denumirea de "casti albe" - evacuati din Siria, informeaza Reuters. Duminica, ONU a confirmat primirea celor 422 de voluntari sirieni, care solicita…

- Opt sute de sirieni, membri ai unei organizatii civile si familiile acestora, au fost recent evacuati catre Israel si apoi transferati in Iordania, a indicat duminica postul de radio militar israelian, transmit AFP si dpa. Este pentru prima data in razboiul civil de sapte ani din Siria…