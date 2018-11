Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane si au pierdut viata joi in Nicaragua dupa ce au traversat imprudent cursuri de apa umflate de puternicele ploi, ceea ce ridica la 14 numarul total al victimelor de la inceputul lui octombrie, a informat presedintia de la Managua, noteaza AFP.Ploile torentiale au inceput sa se…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Europa. 10 oameni au murit in regiunea Mallorca dupa ce un torent s-a revarsat asupra zonelor din estul insulei spaniole. In Italia, un pod a fost rupt de apele unui rau care și-a ieșit din matca in urma precipitațiilor foarte abundente.

- Bilantul cutremurului din Indonezia a ajuns la 1407 morți. Majoritatea victimelor au fost ucise de valurile tsunami care au urmat seismului. Miscarea telurica a avut magnitudinea de 7,5 pe scala Richter si a fost urmata de intrarea in activitate a vulcanului Soputan. Eruptia trimite nori de cenusa și…

- Circa 200 de persoane si-au pierdut viata si peste 285.000 au ramas fara adapost in urma inundatiilor masive care au afectat Nigeria, a informat joi Agentia Nationala pentru Managementul Situatiilor de Urgenta (NEMA), citata de DPA. Ploile puternice inregistrate din august in aceasta tara…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, in accidente provocate de caderile abundente de precipitatii aduse de muson, conform unui anunt dat publicitatii luni de autoritatile locale, transmite DPA. Unsprezece…

- Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste...

- Ploile torentiale au provocat inundatii pe arii extinse in Coreea de Sud. La Seul, un om a murit dupa ce masina in care se afla a fost acoperita de ape intr-un pasaj.Potrivit autoritatilor sud-coreene, in jur de 60 de oameni au fost evacuati, iar 700 de locuinte au fost inundate.

- Trei persoane si-au pierdut viata si peste 200.000 de persoane au fost evacuate in 10 orase din provincia Zhejiang, din estul Chinei, din cauza trecerii taifunului Yagi, informeaza AFP. Cele 200.000 de evacuari au avut loc inainte de sosirea, duminica noaptea, a furtunii care lovise Filipinele,…