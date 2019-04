Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu surprinde in scandalul de pe rețelele de socializare, acolo unde afișele sale de campanie, retușate prea mult in Photosop, au devenit virale și ținta mai multor ironii. Dupa ce pe o rețea de socializare a fost postat un afiș cu Tariceanu copil, dar cu par carunt, acesta a…

- Gaz Metan a ieșit invingatoare dupa duelul de pe teren propriu in fața celor de la Dinamo, 2-1, iar atmosfera din cadrul echipei pregatite de tehnicianul Edi Iordanescu este una buna, potrivit mediafax.Citește și: Ieșire de ultim moment a lui Florin Calinescu! Vedeta PRO TV rade de Liviu Dragnea…

- Ionuț Larie (32 de ani) s-a intors in Liga I și a semnat cu Gaz Metan Mediaș. In Kazakhstan, fundașul central a rezistat doar șapte luni. "De cand am ramas liber, din strainatate ofertele scrise nu au fost atat de satisfacatoare incat sa dau curs vreuneia, iar din tara am vorbit cu oamenii de aici si…

- Becali a decis sa plateasca 150.000 de euro pentru Iulian Cristea, astfel ca fundasul Gazului va ajunge maine sub comanda lui Mihai Teja, anunta Gazeta Sporturilor. Cristea urma sa ajunga in vara la FCSB, dar dupa ultimele evenimente, Becali a plusat pentru ca avea nevoie de inca un fundas…

- Scriitoarea Andreea Rasuceanu, coordonatoarea antologiei „16 prozatori de azi.lit“, impreuna cu scriitorii Bogdan Raileanu si Sebastian Sifft, publicati in volum, vorbesc, la Adevarul Live de la ora 13.00, despre cartea aparuta la editura Humanitas, despre piata de carte romaneasca si care mai sunt…

- Sportivul scrie ca „merita sa mergi la capatul lumii ca sa ingheti in somn, ca fetita cu chibriturile? Bineinteles ca merita! La fel ca fiecare secunda traita din viata asta. Iar ratarile sunt, de fiecare data, un profesor mai eficient decat orice triumf". Tibi Useriu mai spune ca inca nu-si simte degetele…

- Prezentul este tot ce avem, dar il risipim pentru ca avem impresia ca cenusiul zilei de maine va fi mai accentuat daca noi nu cautam si nu dam raspunsuri. Lucrurile sunt simple: ceea ce crezi tu creeaza acelasi lucru in viata ta. Gandurile tale atrag energia pe care o simti in diverse momente,…