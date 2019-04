Stiri pe aceeasi tema

- In data de 7 aprilie 2019, șapte beneficiari ai Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale (CSCCNS) Targu-Jiu au participat la o acțiune de impadurire, desfașurata in comuna Negomir din județul Gorj. Activitatea a fost organizata de catre Asociația „TEAM for NEXT GENERATION”,…

- Liderul PSD Gorj il taxeaza pe fostul premier Victor Ponta, care, saptamana trecuta, a lansat din nou cateva critici la adresa organizatiei judetene a social-democratilor gorjeni. Printre altele, liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a intrebat, in conferinta de presa de la Targu-Jiu, daca PSD mai exista…

- Liderul ALDE Gorj, Ion Iordache, a anunțat, joi, ca aleșii locali ai partidului, vor susține, la proxima ședința a Consiliului Local Tg-Jiu, varianta pe care o va propune primarul Marcel Romanescu, pentru a se debloca situația Clubului Sportiv Municipal. Iordache a spus ca a purtat discuții cu aliații…

- Complexul Energetic Oltenia nu apare pe lista companiilor statului incluse in proiectul de hotarare de guvern revizuit, pus in dezbatere publica, vineri, 8 martie, pe site-ul Ministerului Finanțelor. Gabriel Caldaruse nu vede cu ochi buni scoaterea companiei miniere de la Targu-Jiu din Fodul Suveran…

- Primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu i-a ironizat astazi pe liderul interimar al ALDE Gorj, Ion Iordache și pe consilierul local Eduard Ladaru, dupa ce primul dintre aceștia a anunțat chiar ca ar intenționa sa candideze la primaria municipiului. Romanescu susține ca cei de la ALDE au intrat deja…

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca ambasadorul Indoneziei in Romania, E.S. Amhar Azeth va efectua o vizita in Gorj, stabilita pentru 13 martie, ce are ca scop perfectarea unor relatii comerciale in zona. Liderul liberal-democrat iși dorește ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, duminica, la Targu-Jiu, la conferința județeana de alegeri a PSD Gorj, alaturi de Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Liderul PSD a reactionat dupa aparitia unui material in Evenimentul Zilei, publicatie condusa de Dan Andronic, in care surse politice…

- Unii mineri de la CE Oltenia au respins oferta companiei si continua greva Minerii aflati în greva foamei în fata sediului Complexului Energetic din Târgu Jiu au renuntat la protest, dupa ce conducerea companiei a acceptat sa acorde o crestere salariala de 700 de lei. Majorarea…