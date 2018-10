Iordache și Nicolicea, în fața Comisiei de la Veneția Comisia de la Venetia se reuneste vineri in sesiune plenara. Pe ordinea de zi, care urmeaza sa fie supusa aprobarii participantilor, se afla și confirmarea avizului preliminar pe tema legilor justitiei din Romania. Pe agenda provizorie a reununii se mentioneaza ca avizul va fi adoptat cu modificari pentru a reflecta prevedierile Ordonantei de Urgenta adoptate in principiu pentru conformarea cu observatiile comisiei. Este de așteptat sa fie examinat, in vederea adoptarii, un proiect de aviz referitor la Codul Penal si la Codul de procedura penala. Conform agendei provizorii a reuniunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

