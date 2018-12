Iordache, precizări despre decretul de prelungire a mandatului şefului SMA 'El (n.r. - Ludovic Orban) nu a facut decat sa cante in struna presedintelui. (...) Puteau sa verifice respectivii functionari alte decrete sau alte acte care au fost trimise de Presedintie, in cat timp apareau. Deci la ore pana la zile apar in MO. Cu siguranta ca si acest decret, ca si celelalte pe care le-a transmis presedintele, in aceasta noapte sau maine dimineata va aparea', a precizat Iordache. Acesta a facut aluzie la declaratia presedintelui PNL, Ludovic Orban, dar si la Administratia Prezidentiala, care atentionau asupra intarzierii publicarii in MO a decretului de prelungire a mandatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, va fi publicat in Monitorul Oficial "in aceasta noapte sau maine dimineata", a declarat vineri, pentru AGERPRES, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache. "El (n.r. - Ludovic Orban)…

- Liderul PNL Ludovic Orban a cerut conducerii Monitorului Oficial sa publice decretul prin care presedintele Klaus Iohannis a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca in fruntea Statului Major al Armatei. „Nepublicarea acestui decret prezidential poate genera perturbari majore in functionarea…

- "Imediat dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in conditiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputatilor, in vederea publicarii in Monitorul…

- Decretul prin care s-a prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii a fost transmis Monitorului Oficial imediat dupa sedinta CSAT, iar presedintele Klaus Iohannis atentioneaza ca intarzierea publicarii acestui decret "are grave consecinte si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor…

- Administrația Prezidențiala anunta ca decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Armatei a fost trimis Monitorului Oficial, mentionand ca intarzirea publicarii decretului atrace raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate."Imediat dupa ședința…

- "Vreau sa somez conducerea Monitorului Oficial sa isi indeplineasca obligatiile legale prevazute de Legea 202, modificata, si sa publice actele emise de presedintele Romaniei, inclusiv decretul. Este obligatia Monitorului Oficial de a publica actele emise de presedinte, iar conducerea Monitorului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Apararii, arata Administrația Prezidențiala. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata ca urmare a lipsei unei propuneri de numire."In temeiul…

- Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, a informat Administrația Prezidențiala.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…