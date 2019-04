Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000, a afirmat vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in fata plenului Curtii Constitutionale a Romaniei, care discuta sesizarea in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Instanta suprema si Parlament.



In opinia sa, sunt indeplinite "conditiile de forma si de fond" privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala in acest caz.



"Exista o situatie conflictuala intre Inalta Curte de Casatie si Justitie…