Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Țuila, edilul PSD al comunei Catunele, nu mai are nicio reținere la adresa partidului pentru care a candidat in 2016. Edilul și-a aratat, pe fața, apropierea fața de ALDE, iar ieri a plantat panseluțe alaturi de unul dintre consilierii acestui partid politic chiar in fața primariei…

- Florinel Țuila, primarul PSD din comuna gorjeana Catunele, s-a afișat din nou la acțiunile ALDE Gorj. De aceasta data la plantat de flori in Motru. Țuila este o varianta de candidat pentru Primaria Motru și nu ar fi exclus sa schimbe parti...

- Liderul ALDE Gorj, Ion Iordache, s-a destainuit, luni, la Tele3, in legatura cu reproșurile pe care i le-a facut primarului comunei Draguțești, Ion Dumitru Popescu, pentru ca i-a acordat titlul de ”Cetațean de Onoare”, directorului CEO, Sorin Boza. Iordache a povestit cum au decurs discuțiile…

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a vorbit luni seara la Tele 3 despre gestul primarului din Draguțești, care a fost prezent in conferința de presa a altui partid. Mesajul a fost unul destul de dur, chiar daca primarul Ion Dumitru Popescu a...

- Primarul din Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, a lansat o ploaie de ironii la adresa liderului ALDE Gorj, Ion Iordache. Spune despre acesta ca, deși are bani sa cumpere un intreg cartier in Targu Jiu, nu ar putea obține m...

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a reușit sa il enerveze pe liderul PSD Liviu Dragnea, aflat duminica in Gorj. Iordache a luat cuvantul la conferința de alegeri a PSD Gorj. „Mesajul nostru este o rugaminte pentru nou...

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a lansat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, un atac dur la adresa primarului Marcel Romanescu, ca va monitoriza proiectele de hotarare adoptate și care nu au fost puse in aplicare. Iordache s-a declarat nemulțumit de modul in care se lucreaza in…

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a fost uimit sa afle ca managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a declarat intr-un interviu ca nu il incurca taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiei. Asta intr-o perioada &...