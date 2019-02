Stiri pe aceeasi tema

- "Foarte bine a procedat doamna prim-ministru Viorica Dancila ca a initiat un dialog si, in urma acestui dialog, am inteles ca va fi eliminata aceasta prevedere care generic nu mai vorbea de o separare a carierelor", a spus Iordache. Intrebat daca dialogul nu ar fi trebuit initiat inaintea…

- Solutiile propuse privind OUG 7 referitoarere la legile justitiei nu sunt suficiente, a declarat la Digi24 Daniel Horodniceanu, fost sef al DIICOT, reprezentant al Asociatiei Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor.Daniel Horodniceanu a criticat mai multe prevederi din ordonanta de…

- Protest inedit la Ministerul Justiției dupa OUG 7/2019, care a modificat legile justiției și a scos in strada mii de magistrați. Ușile de la intrarea principala in sediul lui Tudorel Toader au fost luate la ținta cu oua de protestatari, transmite Realitatea TV. In grupul de protestatari se afla…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reacție de ultima ora la protestele de la Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne."La MAI, MJ si Parlament - protest organizat de sindicalistii din MAI si ANP!Oare cati protestatari sunt numai din ANP?", a scris Tudorel Toader pe Facebook.…

- In prima aparitie publica din 2019, Liviu Dragnea s-a aratat iritat de faptul ca nu exista inca un text al unei ordonante de urgenta care sa "reparte mare parte din nedreptatile" din justitie. Daca de la Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader nu apare solutia salvatoare, problema ar putea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, din Germania, o prima reactie la anuntul ministrului Tudorel Toader, care a spus ca are pregatita deja o ordonanta de urgenta pentru condamnatii completurilor de 5 de la ICCJ din 2014 pana acum. "Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in…

- „Inalta Curte sa respecte legea si sa formeze completele cum spune legea inca din 2014. Daca sa spunem ca in 2014, poate n-au inteles, ulterior a venit o decizie a CCR care a explicat.Daca nici dupa decizia Curtii, se modifica legea, a treia oara si spui ca o tinem pe-a noastra, presedinti…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, nu confirma faptul ca urmeaza sa se adopte o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, asa cum au cerut mai multi lideri PSD, in frunte cu Liviu Dragnea."Discutam la Ministerul Justitiei daca maine veniti la prima ora, la ora 6 voi fi la Minister",…